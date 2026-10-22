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Культура

Кто выиграл билеты на концерт Надежды Кадышевой в Калуге

Дмитрий Ивьев
22.10, 10:14
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В субботу, 24 октября, на сцене Дворца спорта выступят Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо».

- В программе концерта прозвучат хиты ансамбля, знакомые и любимые миллионами по всей стране, - рассказали организаторы.

В нашем канале в МАХ мы разыгрывали два билета.

Повезло Дмитрию (комментарий номер 84 здесь).

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