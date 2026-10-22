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Культура

Кто выиграл билеты на шоу-спектакль «Леди Баг и Супер Кот»

Дмитрий Ивьев
22.10, 09:02
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Выступление состоится в Калуге на «Арене КТЗ» в субботу, 24 октября.

- Это не просто сказка, а история о настоящей любви и дружбе с интригующими сценами и неожиданными поворотами, - рассказали нам организаторы.

Среди наших подписчиков в МАХ мы разыгрывали два билета.

Повезло Юлии (комментарий номер 6 здесь).

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