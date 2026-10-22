В Калуге открылись Дни Эрмитажа
В областном центре стартовал цикл мероприятий «Дни Эрмитажа».
Специалисты смонтировали картину Франса Снейдерса «Бой петуха с индюком». Теперь полотно фламандского мастера готово к показу и ждёт встречи с посетителями.
Гости смогли познакомиться с документальным циклом «Шедевры Эрмитажа»: первая трансляция приоткрыла двери в мир музейного собрания и рассказала о его сокровищах. Дополнила программу лекция «Фламандская живопись XVII века» из цикла «Эрмитажный лекторий».
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