В Калуге открылись Дни Эрмитажа

В областном центре стартовал цикл мероприятий «Дни Эрмитажа».

Специалисты смонтировали картину Франса Снейдерса «Бой петуха с индюком». Теперь полотно фламандского мастера готово к показу и ждёт встречи с посетителями.

Гости смогли познакомиться с документальным циклом «Шедевры Эрмитажа»: первая трансляция приоткрыла двери в мир музейного собрания и рассказала о его сокровищах. Дополнила программу лекция «Фламандская живопись XVII века» из цикла «Эрмитажный лекторий».