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Культура

В Калуге открылись Дни Эрмитажа

Дмитрий Ивьев
22.10, 12:09
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В областном центре стартовал цикл мероприятий «Дни Эрмитажа».

Специалисты смонтировали картину Франса Снейдерса «Бой петуха с индюком». Теперь полотно фламандского мастера готово к показу и ждёт встречи с посетителями.

Гости смогли познакомиться с документальным циклом «Шедевры Эрмитажа»: первая трансляция приоткрыла двери в мир музейного собрания и рассказала о его сокровищах. Дополнила программу лекция «Фламандская живопись XVII века» из цикла «Эрмитажный лекторий».

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