Денис Мацуев представит в Калуге фестиваль «Диалог поколений»
С 23 по 25 октября на сцене Калужской областной филармонии состоится фестиваль «Диалог поколений». Его откроет известный музыкант Денис Мацуев.
Программа получилась разноплановой: в первый день прозвучит классическая музыка, во второй — джаз, а третий посвятят молодым талантам.
23 октября Денис Мацуев проведёт открытую репетицию для учеников музыкальных школ области и студентов музыкального колледжа им. С. И. Танеева.
А 25 октября на сцену выйдут лауреаты V Международного конкурса юных пианистов Grand Piano Competition — Анна Каракина, Эмир Закариа и Дени Кохановский.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказал губернатор Владислав Шапша.
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