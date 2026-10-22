Денис Мацуев представит в Калуге фестиваль «Диалог поколений»

С 23 по 25 октября на сцене Калужской областной филармонии состоится фестиваль «Диалог поколений». Его откроет известный музыкант Денис Мацуев.

Программа получилась разноплановой: в первый день прозвучит классическая музыка, во второй — джаз, а третий посвятят молодым талантам.

23 октября Денис Мацуев проведёт открытую репетицию для учеников музыкальных школ области и студентов музыкального колледжа им. С. И. Танеева.

А 25 октября на сцену выйдут лауреаты V Международного конкурса юных пианистов Grand Piano Competition — Анна Каракина, Эмир Закариа и Дени Кохановский.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказал губернатор Владислав Шапша.