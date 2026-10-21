Разыгрываем билеты на концерт группы «Воровайки» в Калуге
Выступление состоится 24 октября на сцене «Арены КТЗ».
- В концертной программе прозвучат самые любимые хиты: «Хоп, мусорок», «Наколочки», «Не воровка, не шалава», «Девчонка рыжая» и другие, - рассказали организаторы.
Среди наших подписчиков в МАХ разыгрываем два билета, которые получит один победитель. Подробности по ссылке.
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