Разыгрываем билеты на концерт группы «Воровайки» в Калуге

Выступление состоится 24 октября на сцене «Арены КТЗ».

- В концертной программе прозвучат самые любимые хиты: «Хоп, мусорок», «Наколочки», «Не воровка, не шалава», «Девчонка рыжая» и другие, - рассказали организаторы.

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