Разыгрываем билеты на концерт Надежды Кадышевой в Калуге

В субботу, 24 октября, на сцене Дворца спорта выступят Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо».

- В программе концерта прозвучат хиты ансамбля, знакомые и любимые миллионами по всей стране, - рассказали организаторы.

В нашем канале в МАХ разыгрываем два билета, которые получит один победитель. Подробности по ссылке.