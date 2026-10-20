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Культура

Калужский ансамбль «Ладо» стал лауреатом I степени фестиваля «ТРАДИЦИИ»

Дмитрий Ивьев
20.10, 12:27
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XXX Всероссийский фестиваль‑конкурс фольклорных ансамблей прошел с 15 по 17 октября в Омске и собрал хранителей народной культуры из разных регионов России.

Коллектив Дома народного творчества и кино «Центральный» под руководством Анжелики Тельян достойно представил Калужскую область. Выступление ансамбля состоялось в Омском музыкальном училище имени В. Я. Шебалина: артисты познакомили зрителей с песенными и календарно‑обрядовыми традициями калужской земли. Атмосферу номера усилили подлинные этнографические костюмы из Хвастовичского, Кировского и Перемышльского районов.

В программу фестиваля вошли конкурсные выступления, мастер‑классы, творческие встречи и обмен опытом в сфере сохранения народной культуры. Участница ансамбля Светлана Куликова выступила с докладом на тематическом круглом столе, сообщили в Минкульте.

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