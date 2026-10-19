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Культура

Кто выиграл билеты на Музыкальный спектакль в честь 120-летия Клавдии Шульженко

Дмитрий Ивьев
19.10, 11:56
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Знаменитая советская исполнительница выступала в 1971 году на праздновании 600-летия Калуги. А сейчас калужане смогут посмотреть Музыкальный спектакль в её честь.

Он состоится в Колонном зале Дома Союзов в Москве, где 50 лет назад Шульженко дала свой прощальный концерт.

Билеты мы разыгрывали в нашем канале в МАХ.

Повезло Роману (комментарий №3 здесь), Светлане (комментарий №11), Елене (комментарий №23) и Юлии (комментарий №2).

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