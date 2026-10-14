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Культура

В Калуге наградили именными стипендиями юных деятелей культуры

Дмитрий Ивьев
14.10, 11:53
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В рамках областного фестиваля «Путь к мастерству» в Калуге наградили обладателей именных стипендий Правительства Калужской области на 2026/2027 учебный год, рассказал министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

В этом году высокой награды удостоились 24 музыканта, 14 художников и пять хореографов.

- Ваш труд, упорство и любовь к искусству искренне восхищают. Мы верим, что именно вы — будущее российской культуры! Пусть ваши таланты растут, а успехи множатся, — пожелал стипендиатам глава Минкульта.

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