В Калуге наградили именными стипендиями юных деятелей культуры

В рамках областного фестиваля «Путь к мастерству» в Калуге наградили обладателей именных стипендий Правительства Калужской области на 2026/2027 учебный год, рассказал министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

В этом году высокой награды удостоились 24 музыканта, 14 художников и пять хореографов.

- Ваш труд, упорство и любовь к искусству искренне восхищают. Мы верим, что именно вы — будущее российской культуры! Пусть ваши таланты растут, а успехи множатся, — пожелал стипендиатам глава Минкульта.