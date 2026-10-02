В Калуге обсудили развитие кадрового потенциала в сфере культуры и искусства

В Инновационном культурном центре Калуги прошла стратегическая сессия, на которой обсуждалось «Развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства и привлечение молодых специалистов».

Участники сессии — руководители культурных учреждений, представители органов управления культуры и сферы образования обсудили актуальные вызовы в подготовке и удержании профессиональных кадров, проанализировали механизмы поддержки молодых специалистов и сформировали стратегические предложения по развитию кадрового резерва региона.

По словам директора «Центра развития культуры» Дмитрия Романова, стратегическая сессия — это возможность сообща найти решения, которые действительно будут работать.