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Культура

В Калуге обсудили развитие кадрового потенциала в сфере культуры и искусства

Дмитрий Ивьев
02.10, 11:04
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В Инновационном культурном центре Калуги прошла стратегическая сессия, на которой обсуждалось «Развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства и привлечение молодых специалистов».

Участники сессии — руководители культурных учреждений, представители органов управления культуры и сферы образования обсудили актуальные вызовы в подготовке и удержании профессиональных кадров, проанализировали механизмы поддержки молодых специалистов и сформировали стратегические предложения по развитию кадрового резерва региона.

По словам директора «Центра развития культуры» Дмитрия Романова, стратегическая сессия — это возможность сообща найти решения, которые действительно будут работать.

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