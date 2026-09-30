Разыгрываем билеты на Музыкальный спектакль в честь 120-летия Клавдии Шульженко

Знаменитая советская исполнительница выступала в 1971 году на праздновании 600-летия Калуги. А сейчас калужане смогут посмотреть Музыкальный спектакль в её честь.

Он состоится в Колонном зале Дома Союзов в Москве, где 50 лет назад Шульженко дала свой прощальный концерт.

- Зрители увидят спектакль о женщине, которая умела превращать каждую песню в маленький спектакль, - рассказали нам организаторы.

В роли Клавдии Шульженко выступит Анастасия Макеева.

Также в спектакле будут участвовать Аглая Шиловская, Максим Дрозд, Александр ф. Скляр, Владимир Березин, Сергей Волчков, Ольга Филиппова, Антон Загаров и Елизавета Антонова.

Вместе со зрителями Макеевой предстоит прожить жизнь легендарной артистки: от первых шагов к славе и всенародной любви до фронтовых выступлений и триумфов на главных сценах страны.

Спектакль пройдет в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра «Новая Эпоха» с дирижером Романом Беловым.

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