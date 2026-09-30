Разыгрываем билеты на Музыкальный спектакль в честь 120-летия Клавдии Шульженко
Знаменитая советская исполнительница выступала в 1971 году на праздновании 600-летия Калуги. А сейчас калужане смогут посмотреть Музыкальный спектакль в её честь.
Он состоится в Колонном зале Дома Союзов в Москве, где 50 лет назад Шульженко дала свой прощальный концерт.
- Зрители увидят спектакль о женщине, которая умела превращать каждую песню в маленький спектакль, - рассказали нам организаторы.
В роли Клавдии Шульженко выступит Анастасия Макеева.
Также в спектакле будут участвовать Аглая Шиловская, Максим Дрозд, Александр ф. Скляр, Владимир Березин, Сергей Волчков, Ольга Филиппова, Антон Загаров и Елизавета Антонова.
Вместе со зрителями Макеевой предстоит прожить жизнь легендарной артистки: от первых шагов к славе и всенародной любви до фронтовых выступлений и триумфов на главных сценах страны.
Спектакль пройдет в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра «Новая Эпоха» с дирижером Романом Беловым.
Билеты на Музыкальный спектакль разыгрываем в нашем канале в МАХ. Подробности – по ссылке.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!