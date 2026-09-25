В Калуге открылась выставка народного мастера России Татьяны Полубинской
Центральное место в экспозиции заняла хлудневская игрушка — важная часть культурного наследия Калужской области. Посетители могут увидеть традиционные глиняные свистульки, а также масштабные многофигурные композиции: на их создание у мастера уходят годы.
На открытии выставки гости пообщались с самой Татьяной Валентиновной, послушали истории о том, как рождаются игрушки, и узнали тонкости хлудневского промысла.
Побывать на выставке можно до 24 октября в Доме Мастеров.
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