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Культура

В Калуге открылась выставка народного мастера России Татьяны Полубинской

Дмитрий Ивьев
25.09, 14:03
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Центральное место в экспозиции заняла хлудневская игрушка — важная часть культурного наследия Калужской области. Посетители могут увидеть традиционные глиняные свистульки, а также масштабные многофигурные композиции: на их создание у мастера уходят годы.

На открытии выставки гости пообщались с самой Татьяной Валентиновной, послушали истории о том, как рождаются игрушки, и узнали тонкости хлудневского промысла.

Побывать на выставке можно до 24 октября в Доме Мастеров.

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