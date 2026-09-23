В Людиново отметят 85-летие Сергея Довлатова в литературной гостиной

24 сентября 2026 года в Людиновской библиотеке № 1 пройдёт встреча «Драматизм пафоса»: открываем Довлатова заново!». Калужан приглашают погрузиться в художественный мир писателя, в котором лёгкая ирония соседствует с глубокой болью, а юмор помогает говорить о непростых вещах.

Мероприятие можно посетить по Пушкинской карте — она действует в рамках нацпроекта «Семья».

Гости смогут взглянуть на творчество Довлатова под новым углом и понять, как автору удаётся балансировать между смешным и горьким, не скатываясь в откровенную трагедию. В программе — обсуждение рассказов «Когда-то мы жили в горах», «Чемодан» и «Компромисс».

После обсуждения участников ждёт мини-мастерская: на практике разберут приёмы, которыми пользовался Довлатов, и попробуют воссоздать тот самый узнаваемый эффект его прозы. Завершится вечер дискуссией — поговорят о том, что в стиле писателя откликается у современных читателей и почему его тексты остаются актуальными.