В Жуковском округе открылась библиотека, модернизированная по нацпроекту
В рамках нацпроекта «Семья» открылась обновленная Трубинская сельская модельная библиотека, рассказал глава администрации Жуковского округа Анатолий Суярко.
В ходе модернизации культурного учреждения специалисты выполнили ремонт помещений по проекту современного дизайна. Также библиотека получила новое мультимедийное оборудование и мебель, а хранилище пополнилось почти на две тысячи новых книг.
Теперь здесь организовано пространство для творчества, общения и развития, а его открытие стало настоящим праздником для местных жителей.
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