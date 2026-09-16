В Жуковском округе открылась библиотека, модернизированная по нацпроекту

В рамках нацпроекта «Семья» открылась обновленная Трубинская сельская модельная библиотека, рассказал глава администрации Жуковского округа Анатолий Суярко.

В ходе модернизации культурного учреждения специалисты выполнили ремонт помещений по проекту современного дизайна. Также библиотека получила новое мультимедийное оборудование и мебель, а хранилище пополнилось почти на две тысячи новых книг.

Теперь здесь организовано пространство для творчества, общения и развития, а его открытие стало настоящим праздником для местных жителей.