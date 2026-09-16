В Калуге стартовал фестиваль «Кино на службе Отечеству»
15 сентября в Инновационном культурном центре состоялось торжественное открытие фестиваля «Кино на службе Отечеству», рассказал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов
Этот фестиваль организован по поручению президента России Владимира Путина по итогам его встречи с матерями военнослужащих — участников СВО.
Фестиваль не о войне — он о служении во имя жизни и Отечества. В программе более 20 документальных фильмов, героями которых являются военнослужащие, врачи, журналисты, волонтёры, священнослужители.
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