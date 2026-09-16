Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калуге стартовал фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Культура

В Калуге стартовал фестиваль «Кино на службе Отечеству»

Дмитрий Ивьев
16.09, 08:00
0 170
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

15 сентября в Инновационном культурном центре состоялось торжественное открытие фестиваля «Кино на службе Отечеству», рассказал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов

Этот фестиваль организован по поручению президента России Владимира Путина по итогам его встречи с матерями военнослужащих — участников СВО.

Фестиваль не о войне — он о служении во имя жизни и Отечества. В программе более 20 документальных фильмов, героями которых являются военнослужащие, врачи, журналисты, волонтёры, священнослужители.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVpSzBoaU5iUXJBZU9GN2t1eXVYWHc9PSIsInZhbHVlIjoic2UrZFFwOTd1TDNYNjFIcXBQTkpTOFNNVlYyTWlxdGJIRmNOdDU0aXdSNjZIV3E0alEydCtPZ2pZQ2FEcjNScDBMUUVtQ2M0NEFHZnBrdGlFQUxwMXVzODZxNjZSbVI3bC9QcXYybFhmSy9qL3J3WGd6SGJFTllEcnZBaWR3L3ZZU1hvd0dWcUN5R05UOFZRZlI1d0dWWjZyeVdicGwybGFmNjJmS1h6VHpycEZva0VhbVdoNHpWQUdhc0lWVDdYWG05OVpzanNLL2Zld3BjM1VlQnhkdGpOeWY5MjFHY1ZZY3djRVVxWnhTYmZySS8rbE4vbmo1ZitvVWd2RkZ1bU8vQnpCU1NQZU5VVmRsYWxpNmNXWVN2MEVmK3AzUm9FbERXZWlZY3pSZW82aVJBc1VZVStyVjhEdE9GSGJGRFE2T1hoMTI5TXlGMkNtVzdvVGZnRWJ6TjF0dmYwQ1Z1RlNtcFhzWThSQjd5U1VDZDJicm9ubE44czRjZ0p2bFBtSjNZbE1hMG1LaHNBVnUwdXNsMEI2bVlNYUpaRjI2ZXJjU0x3dlFrUzVkNm1oYkNVNkl0OGRCUVRGY3ZEMU02RCIsIm1hYyI6Ijg3MjQzZjg0Yzg0ZDQ2YmE0MzQ0OTJlZGZhZjRkMzU5NDgxMzVjYTZkMDdkM2MwMDdhYmIwNTYyN2MxMjliOTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdUaHgrNXdkeFBsK0I0dDJnSWJFbEE9PSIsInZhbHVlIjoiS054OXk2aHJ1dlBLUmFWaldWTUtkekNMbWZNY2s1U2NhZVlZanJKQm5EU3dZRVR3Y2dqR1FRUjdHWlI4ZENzelVOTHJ5eGtsSGx0c1Y2Z2xYNnIzaUZvaUd1UzBzcTdFMWlmUnNhWkdJSlBKWUV2YmE0WFNjcllNbWY3TjFqVERoVE81OXBoNE1xOGMzTHQyZXRTb1lZSmxxdVNhVDVVSzMwTzZhdDBsTUNsVGN4ZitjajN0RzQyMnVNZS9uYm1QR3c4dWRmYmkvUDhETWxhN2JnaVRnS3F6VkdxMVhKMmI3Q2ViSzU5UDBUWHJkWUtuZmtBODg2aXpIRGZYc3JqZlVSSGpzWE5qS2l3QmZYeUZvb3QwSTdnakpOMWZyZVZjR05wN2k1OFJORkZWcXVXZDFNMXYyOVBpNVc1SGF1U3AzMzJ3U1l4aTV5MW5hQXBSOWk2QkpkRUwzcUlUMFl0a1EvVFlKK3RFNERCM2RwaGg1UGkrMzREa1VBcEpLdUZsNU03eDcrK1hxTUhybDhNWnArQ2RrRnNQK3NzR1RIYXozekRMWHVpOWphdGRBOTI4MlRMMHZNRDhlb2dwMVhPTkp5UCtpMHY0RkVMTVhNZEN3V045aTNCZ3hIb2hmUnJmZ0xyWERLeU91RXNCRTc5bG9ITmpqSnRpYUFQQnlkMUpTM3M1NWZCQy9xNzdUQ3ROc0UvNHFkbGttSVpPdUxrRmhCVEFhbkJVVkQvcVNHdnpOeGFkZkJNemtzaUlqTzA5eUlzL2oxTER2TXRLV2tBM3AvMld3MUg5NUI1TnBHbXl0cmh1bUFYSnMwV1h6M1dRRFdTRGtMdzNBSFYvelZkdCIsIm1hYyI6IjkwZjZlMTVkMDQ3N2Q2YzYyZjQzOThjMzA1NzM3OWQzNThmMzM4Nzc2MGYzZGI4ZWY3ZmJmYTYyMTU5Y2M2MGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+