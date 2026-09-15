В селе Трубино Жуковского округа заработала обновлённая библиотека

После масштабной модернизации в селе Трубино вновь открылась сельская библиотека. Преобразовать учреждение удалось в рамках национального проекта «Семья».

Теперь библиотека — это пространство, где можно не только брать книги, но и учиться, общаться, заниматься творчеством. В фонде появились новые издания для читателей всех возрастов. В помещении обустроили уютные уголки для спокойного чтения и отдыха, поставили мобильные столы — их удобно переставлять в зависимости от задач: для самостоятельной работы или совместных занятий. Пространство поделили на отдельные зоны, чтобы посетителям было удобно и в одиночку поработать за ноутбуком, и собраться небольшой группой для обсуждения. Также в библиотеке установили современное мультимедийное и интерактивное оборудование.

На церемонии открытия заместитель министра культуры и туризма Калужской области Анастасия Абрамова подчеркнула важность таких проектов: модернизация дала библиотеке новую жизнь и превратила её в центр притяжения для жителей Трубино.

Глава Жуковского муниципального округа Анатолий Суярко тоже поздравил сельчан с открытием обновлённого учреждения. Он пожелал библиотеке новых читателей, а гостям — интересных и полезных встреч с книгой, и отметил, что подобные площадки играют важную роль в культурной жизни села.