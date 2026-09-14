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Культура

Губернатор оценил ремонт Детской школы искусств в Тарусе

Дмитрий Ивьев
14.09, 07:10
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Владислав Шапша во время рабочей поездки в Тарусский округ посмотрел, как идёт капитальный ремонт здания для местной Детской школы искусств. Работы проводят в рамках нацпроекта «Семья».

Глава округа Михаил Голубев отметил, что творческая атмосфера в Тарусе чувствуется даже в здании администрации — там сейчас работает выставка: на стенах — рисунки учеников школы искусств. Это особенно уместно в год 780-летия города.

Михаил Голубев добавил, что долгожданное объединение всех подразделений школы под одной крышей — настоящая радость для детей, родителей и педагогов: раньше занятия проходили в разных частях города.

Губернатор отметил, что сделано уже немало, но завершить масштабный ремонт планируют только в следующем году.

Сейчас в школе занимаются больше 180 ребят. Когда откроют обновлённый корпус, у юных талантов появятся современные учебные классы, концертный зал и ещё больше возможностей раскрывать свои способности.

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