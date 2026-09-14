Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Фестиваль «Переход» в Обнинске показал, как наука и искусство могут жить в гармонии
Культура

Фестиваль «Переход» в Обнинске показал, как наука и искусство могут жить в гармонии

Дмитрий Ивьев
14.09, 07:05
0 189
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Финальный день фестиваля уличного искусства «Переход» прошёл в Обнинске 5 сентября и стал яркой точкой в проекте, который длился с 14 июля. В заключительный день событие собрало 11 376 горожан и гостей города.

Фестиваль прошёл в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» — его организовал Центр развития туризма «Калужский край» при поддержке областного министерства культуры и туризма. Главной темой этого года стала концепция «Город-сад»: она подчёркивает особый характер Обнинска, где органично переплетаются наука, природа и творчество.

Во дворе ДК ФЭИ гостей ждала насыщенная программа. Особый интерес вызвала интерактивная площадка: местные мастера и художники предлагали каждому стать частью творческого процесса и попробовать себя в создании уличного искусства.

Настоящим зрелищем стали «поединки красок»: художники из Обнинска в несколько этапов демонстрировали своё мастерство и состязались друг с другом.

Помимо творческой части, на фестивале работала деловая и образовательная программа. Спикеры делились своими проектами, а эксперты помогали участникам разобраться, как развивать и продвигать творческие инициативы и встраивать их в жизнь города.

По итогам «Перехода» в Обнинске появились новые элементы городского пространства — муралы, арки и арт-объекты, которые теперь стали частью облика города.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inc1T3orNy94aVhHODM2a2NhckNwd3c9PSIsInZhbHVlIjoiWmRJWUozNnV5VWUyam5LMUlTYmpLRTg4QUtvUWU2LzJWZkg0YUM0QXBacEgvTExzNGFnVmpLaVNmMXRyKzhJTGZTK0hsdmpadHJ5c0gyTlZsMHN4clZFUXJVQ2dScmtKdHVCRWhpaUZEMG81OXJrbEErZTIrTHA3UDh2SytVN0VqZGlMTjBVUDc4QXVYK3BQVW51d1FVQkQyd1dFcHJyS25sd3RGcU9xNEZmVWZyeHdVcWw2KzEzRVUzZHRkRlFTOXhzZlpUMjBIMnd2dmxDaU13YjJDc053Y3A4U1M2ajV2ODZaWjdhWUtnME80MlpNQTN6dSs5UmZabTVnUUFhT3ZXMENieDQ1UEZtbWtFUWtCZ3VxVktaVEJRbmVrTytKbVoxdzRjcjVRaHh2aEdHVVo0VUdaaElNZWJtSjdIb0hUblMrSjlOSGFlalZpUFpuSG5ubHRLTXZ1anhwSmk2SmdtN0FZUjJsTjAxRHFidWt1RFZBUlQ4RENVdjZ6YlJ5bXlHaURGeW5sZUJHbTFEYmFxSmQ4ejFKR0Z6QmxnVmtndkV6UGJGdEh4b0ppZU5OUmp1YTJzeFFOY0JIOTlreiIsIm1hYyI6IjEwMjZkNDViYjgyYTNmMGFlZDhjZDMwMzJiZTg4OWJkMmQ0YWU2MzE1ZWJiODAxZDQ1Njk5NmM0OWI0YWNhYjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNIVzNrcllTMXFvYW0xd0VzdHVJbUE9PSIsInZhbHVlIjoiaSt6ZE91alplRitjMGZDRjZRbVJrVFpUVXlyZlR3K0U5TlB6MWQrOGFoMWJiaWFjbDdPQWRlNWduTHZGM2tXUHlIaTVBSkNLOUdoYUwxZGNyMERGU29xWWdBM05Ic0J4SmtNaGh6Q0U1YW9nMnhNNi9lMzJDVDVIZEJDbUlpUVltSHV2Tml4SERLZ0NSeDFMdFh4UHp3K0FrSXJzMm84bXFESUVJMG9xZkZlS3kydmUxVTdXaGoxblBVaExKbXEyK3JaWTVhd3BzeGNSb2QzbWVvb21uUGJLVkdHemg2VVZ5MnBwbGZzTmtrN2ZUWUl2NWIyYjd5TFI5TzZCVzJyVzJuZ1UwRDBsRENtUlZNRkw4WVRpTG5KRDZoY0JvcUxRVkE2UVRZdStZRCt4MEtocnZLVVNld3NiVzlmR29FMEJLQXg5dURCY0lLTEVUa0hGZXJSUGFidS96djBmZ2gxRW55MElMazBWaGx4bWN1NUlxUHIvdTJkaVNwUmN4Smp4Z25ZN0JvbW9KbTBYaVM0NWFXTFVDZzE0cEJwcTBFbUlUczRrUUE1MDAyRWVEWEIwb29aS2ZyM0Zmcm1tRkd2MlA3SUVGdFhVUGRRVnZaYm9hR3VnVDR0RFFaZnY2bXJMS0FGY0dhRFc1c2tXMzlzODlBd2hma3YwdWZTS2JHUVpZcmNFYXhGWWkxQ2pWQkcvbURvMU83TjJ6ZHdkK3J3dlh6T0NnWS9yWThQc3UxRjluN3Q2aWsrOWExOWhyMTRINE1PeDhRcUMvZzd2UDk3dUh5bUw2dnVpM0tPZ1NzNEJ3R2ErWjlEb1lpK2lkRTRhMFhORy90eW9SYm1SQVV6RCIsIm1hYyI6IjdiM2UyMjMyMTkxZjcyMjkwMTViOWI2OTlhODdkNDdlMjRkNGQ5MWQyMDIwMDU3NDM1ZTc5OWE4ZTlkZjEyYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+