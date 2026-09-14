Фестиваль «Переход» в Обнинске показал, как наука и искусство могут жить в гармонии

Финальный день фестиваля уличного искусства «Переход» прошёл в Обнинске 5 сентября и стал яркой точкой в проекте, который длился с 14 июля. В заключительный день событие собрало 11 376 горожан и гостей города.

Фестиваль прошёл в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» — его организовал Центр развития туризма «Калужский край» при поддержке областного министерства культуры и туризма. Главной темой этого года стала концепция «Город-сад»: она подчёркивает особый характер Обнинска, где органично переплетаются наука, природа и творчество.

Во дворе ДК ФЭИ гостей ждала насыщенная программа. Особый интерес вызвала интерактивная площадка: местные мастера и художники предлагали каждому стать частью творческого процесса и попробовать себя в создании уличного искусства.

Настоящим зрелищем стали «поединки красок»: художники из Обнинска в несколько этапов демонстрировали своё мастерство и состязались друг с другом.

Помимо творческой части, на фестивале работала деловая и образовательная программа. Спикеры делились своими проектами, а эксперты помогали участникам разобраться, как развивать и продвигать творческие инициативы и встраивать их в жизнь города.

По итогам «Перехода» в Обнинске появились новые элементы городского пространства — муралы, арки и арт-объекты, которые теперь стали частью облика города.