Калужские мастера показали хлудневскую игрушку и резьбу по дереву на фестивале

В городском парке культуры и отдыха Калуги прошёл V открытый фестиваль «Калуга ремесленная».

Фото: Администрация города Калуги.

В этом году его посвятили 85-летию со дня рождения Владимира Ракова, основателя Калужского Дома мастеров. Об этом сообщили в городской администрации.

На главной сцене парка выступил ансамбль народной музыки «Калужская тальянка». Музыканты исполнили народные мелодии, создавая атмосферу праздника и традиций.

На ярмарке гости увидели знаменитую хлудневскую игрушку, вышивку, лоскутное шитьё, резьбу по дереву и плетение из бересты. Мастера из разных уголков региона представили свои лучшие работы.