Калужские мастера показали хлудневскую игрушку и резьбу по дереву на фестивале
В городском парке культуры и отдыха Калуги прошёл V открытый фестиваль «Калуга ремесленная».
В этом году его посвятили 85-летию со дня рождения Владимира Ракова, основателя Калужского Дома мастеров. Об этом сообщили в городской администрации.
На главной сцене парка выступил ансамбль народной музыки «Калужская тальянка». Музыканты исполнили народные мелодии, создавая атмосферу праздника и традиций.
На ярмарке гости увидели знаменитую хлудневскую игрушку, вышивку, лоскутное шитьё, резьбу по дереву и плетение из бересты. Мастера из разных уголков региона представили свои лучшие работы.
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