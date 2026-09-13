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Калужские мастера показали хлудневскую игрушку и резьбу по дереву на фестивале

В городском парке культуры и отдыха Калуги прошёл V открытый фестиваль «Калуга ремесленная».
Сергей ПЕТРОВ
13.09, 11:57
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Фото: Администрация города Калуги.
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В этом году его посвятили 85-летию со дня рождения Владимира Ракова, основателя Калужского Дома мастеров. Об этом сообщили в городской администрации.

На главной сцене парка выступил ансамбль народной музыки «Калужская тальянка». Музыканты исполнили народные мелодии, создавая атмосферу праздника и традиций.

На ярмарке гости увидели знаменитую хлудневскую игрушку, вышивку, лоскутное шитьё, резьбу по дереву и плетение из бересты. Мастера из разных уголков региона представили свои лучшие работы.

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