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Культура

Студенты Калужского колледжа культуры и искусств представили свои работы в Российской государственной библиотеке

Дмитрий Ивьев
11.09, 14:33
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В Москве открылась масштабная выставка «Сказ об Иване Билибине в русском стиле XXI века», приуроченная к 150-летию великого мастера.

Среди участников проекта — студенты 3 и 4 курсов специальности «Живопись» Калужского колледжа культуры и искусств: Михаил Гланский, Григорий Дмитриев, Софья Заикина, Елизавета Ефимова, Анастасия Лазукова, Ксения Лопатина, Тагуи Киракосян, Юлия Савкина, Ирина Тверская, Христина Хегай и Ксения Титкова.

Под руководством преподавателей они создали иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина, переосмыслив наследие Ивана Билибина через призму современности, сообщили в Минкульте.

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