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Культура

В Тарусе завершился III Международный культурный форум‑фестиваль «Амаркорд»

Дмитрий Ивьев
08.09, 13:04
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Главной площадкой стал Тарусский причал — там работали мастер‑классы, проходили перформансы и работал маркет местных мастеров.

Среди ярких событий — перформанс‑чтение сказки «Конёк‑Горбунок» от актёра Ивана Кокорина и скрипача Антона Семке, модный перформанс «Модный фольклор: носит ли Кощей black tie?», ток‑шоу «Понаехали!» в киноконцертном зале «Мир», а также благотворительный концерт Гофман‑хора в храме села Трубецкое — собранные средства пойдут на восстановление святыни.

Символами фестиваля стали расписная лодка‑плоскодонка «Цветы для Беллы» (над её созданием вместе с гостями работал художник Александр Петлюра) и клумба «Сады воспоминаний».

Важная часть программы — образовательная: более 200 молодых специалистов прошли обучение в акселераторе, 20 лучших защитили проекты перед экспертами и получили шанс реализовать их в регионе.

Министр культуры и туризма области Павел Суслов назвал «Амаркорд» одним из самых значимых культурных событий Калужской земли и выразил надежду, что фестиваль станет постоянным.

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