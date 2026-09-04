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Новость дня Культура

В калужском парке выступят «Бурановские бабушки»

Дмитрий Ивьев
04.09, 10:42
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В субботу, 5 сентября, пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 250-летию учреждения Калужской губернии.

Главной площадкой празднования станет Центральный парк культуры и отдыха.

С 12 до 15 часов там будут выступать коллективы Калужской области.

А с 15:00 до 16:00 запланировано выступление фольклорной группы «Бурановские бабушки», сообщил глава города Дмитрий Денисов. Этот коллектив из Удмуртии стал широко известен в 2012 году, когда представлял Россию на «Евровидении».

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