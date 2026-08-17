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Культура

Калуга вышла в финал конкурса «Культурная столица 2028 года»

Дмитрий Ивьев
17.08, 13:02
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Калуга вошла в число финалистов конкурса «Культурная столица 2028 года». Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона считает такой результат закономерным: город может похвастаться богатой историей, самобытной архитектурой и значительным культурным наследием. Победа в конкурсе откроет для Калуги новые перспективы — появится возможность активнее реставрировать памятники и исторические здания, модернизировать городскую инфраструктуру, разнообразить культурную программу и привлечь больше туристов.

Владислав Шапша также отметил, что развитие туризма — важное направление для экономики региона. Оно помогает поддерживать предприятия сферы и способствует росту бюджетных доходов.

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