Калуга вышла в финал конкурса «Культурная столица 2028 года»

Калуга вошла в число финалистов конкурса «Культурная столица 2028 года». Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона считает такой результат закономерным: город может похвастаться богатой историей, самобытной архитектурой и значительным культурным наследием. Победа в конкурсе откроет для Калуги новые перспективы — появится возможность активнее реставрировать памятники и исторические здания, модернизировать городскую инфраструктуру, разнообразить культурную программу и привлечь больше туристов.

Владислав Шапша также отметил, что развитие туризма — важное направление для экономики региона. Оно помогает поддерживать предприятия сферы и способствует росту бюджетных доходов.