Два калужских коллектива стали лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса
Он прошел в Туле.
Фольклорный ансамбль «Роща» и ансамбль танца «Калужский сувенир» стали победителями в номинации «Традиции».
В конкурсе участвовали 13 коллективов из 10 регионов России. Артисты соревновались в мастерстве исполнения народных песен, танцев и сохранении традиционной культуры. Жюри высоко оценило выступления калужан: оба коллектива получили дипломы первой степени.
«Роща» имеет звание заслуженного коллектива народного творчества, а «Калужский сувенир» — народный самодеятельный коллектив. Теперь наши земляки представят регион на следующем этапе всероссийского конкурса.
