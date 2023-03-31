В Калужской области похититель коров остался без грузовика

За кражу девяти коров жителя Калуги приговорили к двум с половиной годам принудительных работ. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление произошло в ноябре прошлого года. Калужанин на грузовике приехал на неохраняемую территорию фермы в деревне Устье Дзержинского района и похитил буренок.

Ущерб хозяйка оценила в 600 тысяч рублей.

Позже животных вернули предпринимательнице.

В качестве возмещения морального вреда виновник должен заплатить женщине 30 тысяч рублей. Кроме того, у мужчины конфисковали грузовик Iveco, на котором он перевозил коров.

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