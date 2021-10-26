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В Калужской области педофила из Москвы осудили на 15 лет

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.10.2021 15:18 0 246
В Калужской области педофила из Москвы осудили на 15 лет

В Калужской области вынесли приговор 39-летнему педофилу из Москвы. Преступления он совершал через социальные сети, сообщили во вторник, 26 октября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Как установил суд, виновник в 2019 году под чужим именем вел переписки в интернете. Пять девочек младше 12 лет из Калуги, Рязани, Краснодара, Пермского края и Новосибирской области прислали мужчине свои интимные фотографии. Снимки двух девочек он переслал другим людям.

При этом в полицию обратилась лишь мама калужанки. Остальные родители даже не догадывались о подобных переписках.

Найти педофила удалось по его московскому ip-адресу.

После освобождения из колонии москвич в течение двух с половиной лет будет ограничен в свободе. Кроме того, суд обязал его пройти принудительное лечение от педофилии.

- Рекомендуем родителям рассказать своим детям о том, что в социальной сети можно общаться лишь с человеком, которого лично знаешь, нельзя принимать приглашения о дружбе от незнакомцев и тем более рассказывать им о себе и своей семье, отправлять фото и видео, выходить в прямые эфиры, - напоминают в Следственном комитете. - Если в общении через социальную сеть ребенка что-либо настораживает, необходимо рассказать об этом взрослым. О всех известных фактах посягательств на несовершеннолетних следует сообщать по номеру 123 – это телефон доверия следственного управления СКР «Ребенок в опасности».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.10.2021 15:18 0 246
Тэги: криминал дети следственный комитет
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