Калужанина оштрафовали за призывы к революции на 400 тысяч рублей

В Калужской области 65-летнего жителя города Жуков признали виновным в публичных призывах к терроризму. В понедельник, 25 октября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Суд установил, что пенсионер на своей странице в соцсети разместил больше 100 комментариев «с призывами к насильственному свержению власти и физическому уничтожению ее представителей, совершению революционных действий».

Виновника оштрафовали на 400 тысяч рублей.

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