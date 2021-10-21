В Калужской области мужчина арестован по подозрению в надругательстве над 7-летней девочкой
В Боровском районе мужчину арестовали по подозрению в надругательстве над семилетней девочкой. В четверг, 21 октября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, этот человек в августе нынешнего года пришел в квартиру к девочке и ее матери.
- Оставшись с ребенком наедине, он совершил в отношении девочки действия сексуального характера, - заявили в СК.
При этом следователи уточнили, что речь идет не об изнасиловании.
Сейчас продолжается расследование. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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