В Калужской области мужчина арестован по подозрению в надругательстве над 7-летней девочкой

В Боровском районе мужчину арестовали по подозрению в надругательстве над семилетней девочкой. В четверг, 21 октября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, этот человек в августе нынешнего года пришел в квартиру к девочке и ее матери.

- Оставшись с ребенком наедине, он совершил в отношении девочки действия сексуального характера, - заявили в СК.

При этом следователи уточнили, что речь идет не об изнасиловании.

Сейчас продолжается расследование. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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