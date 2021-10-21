В Калужской области 23-летнего мужчину осудили за избиение человека до смерти

В Калужской области суд вынес приговор 23-летнему жителю Обнинска. Его признали виновным в избиении 42-летнего мужчины, который от полученных травм скончался в больнице, сообщили в четверг, 21 октября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Как рассказали следователи, конфликт произошел 2 ноября прошлого года. Молодой человек был пьян и пришел в квартиру жертвы. Там в это время находилась женщина. Гостю показалось, что хозяин квартиры ее обидел. Он решил воспитать его кулаками.

В результате 23-летний обнинец нанес оппоненту 41 удар. Пострадавшего 42-летнего мужчину успели довезти до больницы, но там он умер.

Виновник ранее был судим за кражу. С учетом этого его отправили в колонию строгого режима на 10 лет.

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