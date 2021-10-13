В Калужской области вывшую заведующую детского сада обвинили в махинациях на миллион рублей

В Калужской области завершено расследование уголовного дела бывшей заведующей детскими садами в Боровском и подмосковном Наро-Фоминском районах. В среду, 12 октября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Женщину обвиняют по трем уголовным статьям: «Растрата», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

По версии следствия женщина совершала преступления в период с 2011 по 2020 годы. В садиках она принимала на работу своих знакомых, платила им зарплату, но фактически они там ничего не делали.

- Одна из женщин, числившаяся помощником воспитателя, оказывала услуги по присмотру за малолетним ребенком заведующей, получая при этом заработную плату из бюджета, - подчеркнули также в СК. - Кроме того, бывшая заведующая издавала фиктивные приказы о премировании сотрудников, однако после получения премий большую часть из полученных средств работники сада отдавали обвиняемой.

Общая сумма ущерба оценивается более чем в миллион рублей. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.