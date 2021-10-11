Главная Новости Криминал
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калуге вынесли приговор мужчине, который оплачивал покупки чужой картой

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 14:25 0 602
В Калуге вынесли приговор мужчине, который оплачивал покупки чужой картой

В Калуге районный суд признал 41-летнего мужчину виновным в краже. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в понедельник, 11 октября, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Калужанин заметил чужое портмоне на колонке АЗС. Внутри оказалась банковская карта, которую мужчина не вернул в банк, а начал использовать.

В сетевых магазинах мужчина набирал продукты на сумму меньше 1000 рублей и расплачивался без ввода пин-кода.

Но вскоре хитреца нашли. Всего он успел потратить около 5000 рублей.

- Оплата покупки, не принадлежащей плательщику банковской картой без разрешения собственника, является хищением чужих денежных средств и влечет ответственность, - напомнили в прокуратуре.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 14:25 0 602
Тэги: криминал прокуратура
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Sbagry — первая бесплатная онлайн-площадка
Сериалы Netflix онлайн: преимущества просмотра
Гидравлическая тележка с подъемным механизмом

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru