В Калуге вынесли приговор мужчине, который оплачивал покупки чужой картой

В Калуге районный суд признал 41-летнего мужчину виновным в краже. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в понедельник, 11 октября, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Калужанин заметил чужое портмоне на колонке АЗС. Внутри оказалась банковская карта, которую мужчина не вернул в банк, а начал использовать.

В сетевых магазинах мужчина набирал продукты на сумму меньше 1000 рублей и расплачивался без ввода пин-кода.

Но вскоре хитреца нашли. Всего он успел потратить около 5000 рублей.

- Оплата покупки, не принадлежащей плательщику банковской картой без разрешения собственника, является хищением чужих денежных средств и влечет ответственность, - напомнили в прокуратуре.