В Калужской области 38-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве знакомого лопатой

В Калужской области 38-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве 60-летнего знакомого. Тело погибшего нашли в одном из СНТ рядом с Обнинском. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт между мужчинами произошел в ночь на 8 октября. По версии следствия, 38-летний обнинец ударил оппонента по лицу, тот упал за землю. После этого подозреваемый несколько раз ударил жертву лопатой с металлическим клинком, заявили в СК.

Следователи отмечают, что предполагаемый виновник был пьян.

Сейчас продолжается расследование.

Жителю Обнинска грозит до 15 лет колонии.