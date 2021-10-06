В Калужской области 42-летнего мужчину обвинили в убийстве

В поселке Товарково Дзержинского района 42-летнего мужчину обвинили в убийстве. В среду, 6 октября, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела.

Конфликт между обвиняемым и 37-летним жителем Подмосковья произошел на улице Полевой в Товарково вечером 19 июля 2021 года.

По версии следствия, пьяный 42-летний мужчина испытывал к оппоненту неприязнь, поэтому набросился на того и начал избивать. За ударами руками и ногами последовал прыжок на голову жертве. От травм пострадавший умер на месте.

В ближайшее время по делу начнется суд. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.