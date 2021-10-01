В Калуге гендиректор частной компании ударил двух полицейских

В Калуге 36-летнего генерального директора одной из частных компаний, работающей в сфере торговли, подозревают в оскорблении и применении силы в отношении сотрудников полиции. В пятницу, 1 октября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 25 сентября на Грабцевском шоссе инспекторы ГИБДД остановили нарушителя-пешехода. В ответ он начал их оскорблять.

Полицейские отвезли 36-летнего мужчину в отделение. Там калужанин полез в драку, говорят в Следственном комитете.

По информации следователей, одного полицейского мужчина ударил головой в грудь, второго - ногами по ногам. Все это попало на записи камер наблюдения.

Сейчас продолжается расследование. Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.