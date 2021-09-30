В Калужской области браконьера оштрафовали на 120 тысяч рублей за убийство лося

В Калужской области суд вынес приговор 39-летнему браконьеру из Подмосковья. Мужчину признали виновным в незаконной охоте, сообщили 30 сентября в прокуратуре региона.

Как установил суд, в декабре 2020 года 39-летний житель Серпухова без разрешения застрелил лося в Тарусском районе.

Виновника оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что 15 сентября в Калужской области открылся сезон охоты на пушных животных. Он продлится до 28 февраля.