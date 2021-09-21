В Калуге 36-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве соседа по общежитию

В общежитии на улице Никитина в Калуге произошло убийство. Задержан 36-летний мужчина, сообщили во вторник, 21 сентября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 17 сентября этот человек выпивал вместе с 54-летним соседом. Мужчины поссорились. Как говорит задержанный, сосед его оскорбил.

В результате 36-летний калужанин ножом ударил обидчика в шею. Тот скончался.

Задержать подозреваемого удалось благодаря показанием свидетелей.

Нож со следами крови нашли за диваном в комнате с телом.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», сейчас продолжается.