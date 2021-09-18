Калужанка продала билеты в театр и потеряла десятки тысяч рублей

Жительница Калужской области разместила в интернете объявление о продаже билетов в театр. Вскоре нашелся покупатель, который предложил оформить сделку через некое приложение.и прислал ссылку на ресурс.

Пройдя по неизвестный сайт, гражданка заполнила открывшиеся поля, внеся в них свои персональные данные и данные банковской карты. После чего калужанке стали поступать СМС-сообщения с кодами подтверждения, которые она указала на незнакомом ресурсе. В результате произошло несанкционированное списание денежных средств в сумме более 30 тысяч рублей со счета потерпевшей.