В Калужской области убийцу женщины нашли по запаху

В Калужской области суд признал 36-летнего жителя Обнинска виновным в убийстве 62-летней женщины. В пятницу, 17 сентября, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Мужчина проведет 11 лет в колонии строгого режима.

- Подсудимый после освобождения из мест лишения свободы проживал в квартире 62-летней жительницы Обнинска и в ноябре 2020 года в ходе конфликта убил женщину, нанеся ножевые ранения, - заявили в Следственном комитете. -

Тело потерпевшей было обнаружено через несколько дней. Спустя еще два дня подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан.

На штанах виновника нашли кровь женщины.

- По делу также провели редкую экспертизу запаховых следов человека, благодаря которой на ручке от ножа, изъятой с места происшествия, обнаружены запаховые следы подсудимого, - сообщили следователи.