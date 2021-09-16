В Калужской области 39-летнего мужчину осудили за убийство непрошеного гостя

В Калужской области 39-летнего жителя Кирова признали виновным в убийстве. В четверг, 16 сентября, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Это преступление произошло в ноябре 2020 года.

Как выяснил суд, в тот день виновник вышел из своего дома, не закрыв входную дверь. Несколько часов он выпивал с компанией знакомых, а когда вернулся, застал в квартире 44-летнего знакомого.

Раньше этот человек не раз ночевал в этом доме, но на этот раз хозяин стал его выпроваживать. Возникла ссора. И владелец квартиры ножом ударил гостя в шею. От потери крови пострадавший скончался на месте.

Суд отправил убийцу на девять лет в колонию строгого режима.