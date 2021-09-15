В Калужской области 47-летнего москвича подозревают в попытке убийства возле магазина

В Калужской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины из Москвы, которого подозревают в попытке убийства жителя села Высокиничи Жуковского района.

По версии следствия, конфликт произошел 19 августа на улице рядом с продуктовым магазином в Высокиничах.

Следствие считает, что москвич не менее трех раз ударил оппонента ножом в грудь в область сердца.

- Однако намерения нападавшего не были доведены до конца, так как потерпевший смог оттолкнуть его от себя нападавшего, убежать домой и вызвать скорую медицинскую помощь, - подчеркнули в Следственном комитете.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.