В Калужской области 17-летний вор пытался продать самокат его владельцу

В Обнинске укравший самокат мужчина попался полиции, когда пытался продать транспортное средство настоящему владельцу. В субботу, 11 сентября, о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» сообщили в УМВД по Калужской области,

- Кража была совершена у магазина, где подросток оставил ненадолго без присмотра свое средство передвижения, - пояснили в полиции. - Вскоре на одном из сайтов представители потерпевшей стороны обнаружили объявление о продаже самоката, в котором опознали свое имущество. От имени неких потенциальных покупателей автору объявления была назначена встреча. В установленное время на место встречи пришел молодой человек, который принес с собой самокат. Гражданин был задержан сотрудниками полиции.

Подозреваемому всего 17 лет. Сейчас продолжается расследование.