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В Калужской области мошенники начали представляться сотрудниками Следственного комитета

Дмитрий Ивьев , Фото: Следственный комитет.
Опубликовано: 07.09.2021 11:00 0 551
В Калужской области мошенники начали представляться сотрудниками Следственного комитета

В понедельник, 6 сентября, калужское региональное управление Следственного комитета опубликовало предупреждение о мошенниках, которых представляются следователями.

- Участились случаи обращения граждан, которые сообщали, что им звонят мошенники и представляются следователями Следственного комитета. При этом мошенники используют автоматизированную подмену номеров, когда в телефоне отражается реальный номер следственного управления, - пояснили в СК. - Злоумышленники представляются действующими сотрудниками регионального управления, данные о которых имеются в общем доступе на сайте ведомства и в сети Интернет. Затем в ходе разговора мошенники под различными предлогами убеждают людей перевести деньги. Следственное управление призывает граждан к бдительности.

Калужанам рекомендуют не вступать в диалог при таких звонках. А при необходимости можно вручную набрать номер телефона Следственного комитета, указанный на их сайте, и уточнить информацию.

Дмитрий Ивьев , Фото: Следственный комитет.
Опубликовано: 07.09.2021 11:00 0 551
Тэги: криминал следственный комитет
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