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Жительница Обнинска купила у мошенников акции на 400 тысяч

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2021 09:19 4 495
Жительница Обнинска купила у мошенников акции на 400 тысяч

Женщина из Обнинска зарегистрировалась на сайте, оставив номер своего телефона. Представитель компании перезвонил женщине и объяснил условия виртуального заработка, прислав соответствующую ссылку. После внесения 18 тысяч рублей на определенный счет жительница Обнинска получила дополнительную ссылку для обучения. Также, по просьбе собеседника, она отправила копию паспорта и фото банковской карты.

В ходе дальнейшего разговора потерпевшей сообщили, что для подготовки торгового плана необходимо перечислить 88 тысяч рублей. Ничего не заподозрив, женщина оформила кредит и перевела необходимую сумму.

Через несколько дней ей было предложено приобрести акции по выгодной цене. На этот раз обнинчанка  перечислила 300 тысяч рублей, снова оформив кредит. При этом мошенники пообещали, что через несколько дней ей будет перечислен заработок. В назначенную дату, не обнаружив зачислений, женщина попыталась выяснить причину отсутствия денег. На что последовал ответ о том, что нужно дополнительно оплатить биржевой сбор в размере 1 тысячи долларов. Данной суммы у гражданки не оказалось, о чем она сообщила представителю фирмы, с которым ранее общалась. Тот пояснил, что вернуть деньги можно только после очередного взноса.

Поняв, что стала жертвой мошенников, жительница Обнинска обратилась в дежурную часть полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2021 09:19 4 495
Тэги: мошенничество криминал
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