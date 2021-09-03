В Калужской области один мужчина зарезал другого за оскорбление женщины

В четверг, 2 сентября, в Обнинске в одной из квартир на улице Жукова произошло убийство. Подробности сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В квартире находилась компания из четырех человек, которые вместе распивали спиртное. Со слов свидетелей, 36-летний погибший оскорбил одну их женщин, из-за чего между ним и вторым мужчиной произошел конфликт, - пояснили в Следственном комитете. - Подозреваемый нанес потерпевшему один удар кухонным ножом, причинив ранение, в результате которого последний скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследование сейчас продолжается.