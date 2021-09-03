В Калуге ограбившего подростков мужчину нашли по отпечаткам пальцев свидетеля

В Калуге 36-летнего мужчину обвиняют в разбойном нападении на подростков. О завершении расследования уголовного дела в пятницу, 3 сентября, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Этот инцидент произошел вечером 25 мая нынешнего года в микрорайоне Малинники.

- На улице к двоим подросткам подошел мужчина и, высказав угрозу физической расправы, похитил у одного из подростков золотую цепочку с крестиком, - сообщили в Следственном комитете. - Затем он же попытался путем угроз завладеть цепочкой второго подростка, однако потерпевшим удалось убежать. После этого обвиняемый сдал золотую цепочку с крестиком в ломбард, вырученные средства потратил по своему усмотрению.

На месте нападения следователи обнаружили пластиковую бутылку, а на ней – отпечатки пальцев местного жителя. Именно он находился на Малинниках вместе с предполагаемым преступником в вечер нападения. С помощью свидетеля удалось выйти и на подозреваемого.

Золотую цепочку в итоги нашли в ломбарде. Ее уже вернули владельцу.

Калужанину грозит до восьми лет лишения свободы.