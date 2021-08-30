Калужанин пытался убить бывшую жену и ее нового друга

36-летнего жителя Калуги обвиняют в покушении на убийство двух человек. В понедельник, 30 августа, о завершении расследования уголовного дела сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 26 июня 2021 года вечером около дома на пересечении улиц Ленина и Билибина города Калуги обвиняемый увидел свою бывшую жену в компании другого мужчины и нанес в область шеи обоим удары ножом, - считают в Следственном комитете. - Довести умысел на убийство злоумышленнику не удалось, так как потерпевшим была оказана своевременная медицинская помощь.

Предполагаемый виновник находится под стражей. В ближайшее время начнется суд.