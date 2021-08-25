В Калуге 61-летний мужчина убил знакомого и хранил части тела на балконе

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 61-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве 68-летнего знакомого, сообщили в среду, 25 августа, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Расследование уголовного дела было начато после поступления сообщения о безвестном исчезновении 68-летнего мужчины, - рассказали в Следственном комитете. - 3 декабря 2019 года утром он ушел с одного из калужских заводов, на котором работал, и пропал.

Позже следователи вышли на след подозреваемого. Выяснилось, что он в тот день вместе с пропавшим отмечал день рождения.

- На производство обыска в жилище этого мужчины следователь получил судебное решение, и в ходе следственного действия на балконе квартиры были обнаружены останки человека, завернутые в полиэтиленовые пакеты, - пояснили в СК. - По версии следствия, в ходе конфликта хозяин квартиры ударом ножа в шею совершил убийство гостя, а затем расчленил тело, упаковал части в пакеты и хранил у себя на балконе до момента их обнаружения сотрудниками Следственного комитета.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Калужанину грозит от 6 до 15 лет колонии.