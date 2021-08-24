В Калуге 33-летнего мужчину судят за оправдание терроризма
В Калуге 33-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии за комментарии в социальных сетях.
О завершении расследования уголовного дела, возбужденного по статьям «Публичное оправдание терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» во вторник, 24 августа, сообщило калужское региональное управление Следственного комитета.
- Обвиняемый опубликовал в социальной сети комментарии, содержащие публичные призывы к насильственному свержению власти и к воспрепятствованию деятельности правоохранительных органов, - заявили в Следственном комитете.
В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.