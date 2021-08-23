В Калужской области возбудили уголовное дело за поддельный сертификат о прививке от коронавируса

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняют в пособничестве в незаконном изготовлении сертификата о вакцинации от коронавируса. В понедельник, 23 августа, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Установлено, что калужанин, желая помочь родственнице получить заведомо подложный документ, а именно сертификат о вакцинации, предоставил иному лицу информацию, необходимую для изготовления указанного сертификата, - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Калужанину грозит до двух лет лишения свободы.