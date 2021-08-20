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В Калужской области 58-летняя женщина убила и расчленила бывшего мужа

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 20.08.2021 14:56 6 2625
В Калужской области 58-летняя женщина убила и расчленила бывшего мужа

В Калужской области 58-летняя жительница Обнинска задержана по подозрению в убийстве своего бывшего мужа. В пятницу, 20 августа, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Днем 17 августа подозреваемая и потерпевший находились по месту жительства, где между ними произошел конфликт на бытовой почве, - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете. - Испытывая личную неприязнь, решила убить своего бывшего мужа, нанеся ему не менее семи ударов топором по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Труп пролежал два дня, после чего подследственная решила скрыть следы преступления. Для этого она расчленила тело убитого, разложила части тела по пакетам и вывезла на принадлежащий ей дачный участок, расположенный на территории Дзержинского района Калужской области.

О случившемся женщина рассказала одному из родственников, а тот позвонил в полицию.

- На допросе подозреваемая дала признательные показания, подробно рассказав о случившемся, - заявили в СК. - Подследственная задержана, следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Супруги прожили в браке почти 40 лет. 2 марта нынешнего года они развелись, но продол-жали поддерживать отношения. От совместного брака у них есть двое взрослых сыновей.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 20.08.2021 14:56 6 2625
Тэги: криминал следственный комитет
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